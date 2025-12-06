दिल की अदालत में नूरजहां का फैसला: हलाला नहीं, भगवान राम स्वीकार हैं, धर्मपाल संग फेरे लेकर पूनम ने परिवार से की बगावत

नूरजहाँ छह भाई-बहनों में सबसे छोटी है। आठवीं तक पढ़ाई करने के बाद वह काम की तलाश में दिल्ली पहुँची, जहाँ मुंडेरा इलाके की एक खिलौना फैक्ट्री में उसकी नौकरी लगी। यहीं उसकी मुलाकात धर्मपाल से हुई, जो उसी प्लॉट में रहता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं और रिश्ते ने गंभीर रूप ले लिया। नूरजहाँ की आवाज में दर्द साफ झलकता है जब वह कहती है इस्लाम में कई बातें मुझे ठीक नहीं लगती थीं। हिजाब पहनने से लेकर हलाला की प्रथा तक, मुझे यह सब स्वीकार नहीं था।