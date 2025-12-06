बरेली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी, एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा

कांग्रेस की मांग है कि विधानसभा चुनाव में पर्याप्त समय रहते हुए भी एसआईआर कार्यों को जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है। पार्टी ने बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपये मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि एसआईआर कार्यों के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव और संसाधनों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा का पिछलग्गू बनकर काम कर रहा है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया में भारी कमियां हैं।