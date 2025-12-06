बरेली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी, एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा

बरेली। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने बरेली पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वे सुबह 9 बजे कोतवाली के सामने स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि आज पूरा देश बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे भाजपा घबराई हुई है।
अजय राय ने एसआईआर के कार्यों में हो रही जल्दबाजी को लेकर भी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक दबाव में काम कर रहे कर्मचारियों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग मौन हैं। उन्होंने हाल ही में एसआईआर ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार तथा एमबी इंटर कॉलेज के शिक्षक अजय अग्रवाल के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं।
कांग्रेस की मांग है कि विधानसभा चुनाव में पर्याप्त समय रहते हुए भी एसआईआर कार्यों को जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है। पार्टी ने बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपये मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि एसआईआर कार्यों के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव और संसाधनों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा का पिछलग्गू बनकर काम कर रहा है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया में भारी कमियां हैं।
प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व महापौर प्रत्याशी गुरुजी डॉ. के बी. त्रिपाठी ने कहा कि चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और चुनाव आयोग भी निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी जिया उर रहमान, जिला प्रवक्ता राजन उपाध्याय, मुजम्मिल रज़ा एडवोकेट, उल्फत सिंह कठेरिया, सुरेश वाल्मीकि, डॉक्टर सरताज हुसैन, तीरथ मधुकर, कमरुद्दीन सैफी सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग