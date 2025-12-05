परसाखेड़ा टाउनशिप: किसानों की आपत्तियाँ दूर करने गांव-गांव पहुँची आवास विकास टीम, 561 हेक्टेयर में बसेगा बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट

टीम ने ट्यूलिया, धंतिया और आसपास के गांवों में पहुंचकर बैठकें कीं। परिषद अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप के शुरुआती चार सेक्टर इन्हीं दो गांवों में विकसित किए जाएंगे। ग्रामीणों ने सीमांकन, उचित मुआवजा, पुनर्वास और भविष्य में मिलने वाले लाभों को लेकर सवाल उठाए, जिनका अधिकारियों ने मौके पर उत्तर देने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना था कि गांव-गांव संवाद का उद्देश्य किसानों की शंकाएं दूर करना और योजना को सहमति के साथ आगे बढ़ाना है। किसानों की आपत्तियों व मुआवजे से जुड़े बिंदुओं की विस्तृत सूची लखनऊ भेजी जाएगी। यह संवाद आगे भी जारी रहेगा।