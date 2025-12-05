10 करोड़ की टैक्स चोरी का काला खेल बेनकाब: फर्जी जीएसटी फर्म गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार, ऐसे उजागर हुआ पूरा फर्जीवाड़ा

शाहजहांपुर। जिले में फर्जीवाड़े की मोटी परतें उघाड़ते हुए एसओजी, सर्विलांस सेल और थाना रोजा की संयुक्त टीम ने 10 करोड़ 77 लाख रुपये की कर चोरी कराने वाले शातिर गिरोह पर तगड़ा शिकंजा कस दिया। इंस्टाग्राम पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों के आधार, पैन और बिजली बिल हासिल करने वाले इस गैंग के तीन सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, नोटरी मोहरें, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 200 से अधिक फर्जी रेंट एग्रीमेंट और महंगी कार जब्त की गई है।