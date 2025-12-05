सीएम ग्रिड : पांच माह में न साइट ऑफिस न सुरक्षा, बिना बेरीकेडिंग सड़क खोदी, जनता खतरे में, शर्मा कंस्ट्रक्शन पर दो लाख जुर्माना

बरेली। सीएम ग्रिड परियोजना फेज-2 में लगातार लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए गाजियाबाद स्थित शर्मा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने गुरुवार को कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप से जीआरएम स्कूल होते हुए कुदेशिया पुल तक चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जहाँ अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की धज्जियाँ उड़ती मिलीं।