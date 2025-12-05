सीएम ग्रिड : पांच माह में न साइट ऑफिस न सुरक्षा, बिना बेरीकेडिंग सड़क खोदी, जनता खतरे में, शर्मा कंस्ट्रक्शन पर दो लाख जुर्माना

बरेली। सीएम ग्रिड परियोजना फेज-2 में लगातार लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए गाजियाबाद स्थित शर्मा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने गुरुवार को कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप से जीआरएम स्कूल होते हुए कुदेशिया पुल तक चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जहाँ अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की धज्जियाँ उड़ती मिलीं।
निरीक्षण में पता चला कि पाइपलाइन डालने के लिए साइड पटरी की जेसीबी से बेतरतीब खुदाई कराई जा रही है। न तो वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए कोई सुरक्षित मार्ग बनाया गया था और न ही बेरीकेडिंग, चेतावनी पट्ट, साइनेज या फ्लैगमैन की व्यवस्था थी। इससे आवागमन पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा था।
प्रोजेक्ट मैनेजर ने मौके पर स्वीकार किया कि अभी तक साइट ऑफिस नहीं बनाया गया है, न ही कोई अभियंता या साइट लैब तैनात की गई है, जबकि परियोजना शुरू हुए पाँच महीने से अधिक समय हो चुका है। पूर्व में नोटिस मिलने के बावजूद फर्म ने कार्य शैली में कोई सुधार नहीं किया।
मुख्य अभियंता अवस्थी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि एक सप्ताह बाद होने वाले पुनः निरीक्षण में यदि हालात नहीं सुधरे, तो उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण टीम ने मौके पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की तस्वीरें और वीडियो भी दर्ज किए, जिन्हें रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर निगम मुख्यालय भेजा जाएगा।
