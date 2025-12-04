अवैध घुसपैठियों पर प्रदेश का सबसे बड़ा वार, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की शुरू हुई पकड़-धकड़

बैठक में डीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश स्पष्ट हैं कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसकी गहन जांच अनिवार्य है। संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें सत्यापन पूरा होने तक अस्थायी डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर मूल देश वापस भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत कर दी है। हर जिले में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाने हैं और आज की बैठक में अधिकारियों को तुरंत उपयुक्त स्थान खोजने के निर्देश दिए गए। चिन्हित सूची मंडलायुक्तों और आईजी को भेजी जाएगी और उन्हीं के सत्यापन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।