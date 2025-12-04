4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

करोड़ों का ठग कन्हैया गुलाटी पर एक सप्ताह में छह मुकदमे, अब पुलिस तैयार कर रही है सबसे बड़ा शिकंजा

करोड़ों की ठगी का साम्राज्य चलाने वाले कैनविज कंपनी के एमडी कन्हैया गुलाटी की मुसीबतें अब सिर पर चढ़कर बोलने लगी हैं। कभी निवेशकों को गगनचुंबी सपनों के झांसे देने वाला यह चेयरमैन अब पुलिस के शिकंजे में घिरता जा रहा है। ठगी के नए-नए मामले सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 04, 2025

आरोपी कन्हैया गुलाटी

बरेली। करोड़ों की ठगी का साम्राज्य चलाने वाले कैनविज कंपनी के एमडी कन्हैया गुलाटी की मुसीबतें अब सिर पर चढ़कर बोलने लगी हैं। कभी निवेशकों को गगनचुंबी सपनों के झांसे देने वाला यह चेयरमैन अब पुलिस के शिकंजे में घिरता जा रहा है। ठगी के नए-नए मामले सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों में ही तीन नए मुकदमे दर्ज हुए थे, और अब बुधवार को बारादरी थाने में दो और ताज़ा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस तरह कन्हैया गुलाटी पर मुकदमों की कुल संख्या बढ़कर छह हो गई है।

पुलिस अब सभी मामलों को एक साथ जोड़कर इस पूरे ठगी गिरोह पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय अपराध शाखा भी जल्द ही जांच में जुड़ सकती है, ताकि करोड़ों के खेल का कच्चा-चिट्ठा सामने लाया जा सके।

दूसरे पीड़ित ने 8 लाख की ठगी का लगाया आरोप

पीलीभीत बाईपास रोड स्थित खुशबू एन्क्लेव के मोहम्मद वासित मलिक ने कन्हैया गुलाटी पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। वासित का कहना है कि कन्हैया ने मीठी-मीठी बातें कर उनका विश्वास जीता और फिर आरटीजीएस के जरिए 8 लाख रुपये मंगवाकर हड़प लिए। कई बार राशि वापस मांगने पर भी चेयरमैन ने सिर्फ आश्वासन दिए, रकम लौटाई नहीं।
आख़िरकार पीड़ित थाना बारादरी पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई।

दूसरे पीड़ित से 12 लाख रुपये का घोटाला

पवन विहार कॉलोनी के अमित कुमार ने भी कन्हैया गुलाटी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अमित का आरोप है कि निवेश के नाम पर 12 लाख रुपये आरटीजीएस से ट्रांसफर करवाए गए, लेकिन जब रकम वापस मांगने की बारी आई तो कन्हैया ने बातों और वादों में ही उलझाए रखा।
थक-हारकर अमित कुमार ने भी बारादरी पुलिस में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का सख्त रुख, जल्द होगी बड़ी कार्रवाई

इतने कम समय में छह मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस मामले को बड़े वित्तीय अपराध के रूप में देख रही है। कुल मिलाकर यह साफ है कि कन्हैया गुलाटी की मुश्किलें अब थमने वाली नहीं। निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाने वाला यह खेल अब खुलकर सामने आ रहा है और पुलिस हर दिशा से शिकंजा कसने में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 09:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / करोड़ों का ठग कन्हैया गुलाटी पर एक सप्ताह में छह मुकदमे, अब पुलिस तैयार कर रही है सबसे बड़ा शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अवैध घुसपैठियों पर प्रदेश का सबसे बड़ा वार, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की शुरू हुई पकड़-धकड़

बरेली

बरेली में कोडीन माफिया पर कड़ा एक्शन, एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन का लाइसेंस रद्द, लाखों की सिरप कूड़े में फेंके

बरेली

महिला से छेड़खानी पर गंगापुर में फायरिंग, दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, एसएसपी तक पहुंचा मामला, जाने फिर क्या हुआ

बरेली

किसानों की बिना मर्जी प्रीपेड मीटर लगाने पर भड़का आक्रोश, मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव, जाने पूरा मामला

बरेली

मदनी के विवादित बयानों पर बरेली में उबाल… वीएचपी ने बरेली कॉलेज पर फूंका पुतला, जानें फिर क्या हुआ

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.