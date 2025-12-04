करोड़ों का ठग कन्हैया गुलाटी पर एक सप्ताह में छह मुकदमे, अब पुलिस तैयार कर रही है सबसे बड़ा शिकंजा

आरोपी कन्हैया गुलाटी
बरेली। करोड़ों की ठगी का साम्राज्य चलाने वाले कैनविज कंपनी के एमडी कन्हैया गुलाटी की मुसीबतें अब सिर पर चढ़कर बोलने लगी हैं। कभी निवेशकों को गगनचुंबी सपनों के झांसे देने वाला यह चेयरमैन अब पुलिस के शिकंजे में घिरता जा रहा है। ठगी के नए-नए मामले सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों में ही तीन नए मुकदमे दर्ज हुए थे, और अब बुधवार को बारादरी थाने में दो और ताज़ा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस तरह कन्हैया गुलाटी पर मुकदमों की कुल संख्या बढ़कर छह हो गई है।
पुलिस अब सभी मामलों को एक साथ जोड़कर इस पूरे ठगी गिरोह पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय अपराध शाखा भी जल्द ही जांच में जुड़ सकती है, ताकि करोड़ों के खेल का कच्चा-चिट्ठा सामने लाया जा सके।
पीलीभीत बाईपास रोड स्थित खुशबू एन्क्लेव के मोहम्मद वासित मलिक ने कन्हैया गुलाटी पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। वासित का कहना है कि कन्हैया ने मीठी-मीठी बातें कर उनका विश्वास जीता और फिर आरटीजीएस के जरिए 8 लाख रुपये मंगवाकर हड़प लिए। कई बार राशि वापस मांगने पर भी चेयरमैन ने सिर्फ आश्वासन दिए, रकम लौटाई नहीं।
आख़िरकार पीड़ित थाना बारादरी पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई।
पवन विहार कॉलोनी के अमित कुमार ने भी कन्हैया गुलाटी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अमित का आरोप है कि निवेश के नाम पर 12 लाख रुपये आरटीजीएस से ट्रांसफर करवाए गए, लेकिन जब रकम वापस मांगने की बारी आई तो कन्हैया ने बातों और वादों में ही उलझाए रखा।
थक-हारकर अमित कुमार ने भी बारादरी पुलिस में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
इतने कम समय में छह मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस मामले को बड़े वित्तीय अपराध के रूप में देख रही है। कुल मिलाकर यह साफ है कि कन्हैया गुलाटी की मुश्किलें अब थमने वाली नहीं। निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाने वाला यह खेल अब खुलकर सामने आ रहा है और पुलिस हर दिशा से शिकंजा कसने में जुटी है।
