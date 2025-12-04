करोड़ों का ठग कन्हैया गुलाटी पर एक सप्ताह में छह मुकदमे, अब पुलिस तैयार कर रही है सबसे बड़ा शिकंजा

बरेली। करोड़ों की ठगी का साम्राज्य चलाने वाले कैनविज कंपनी के एमडी कन्हैया गुलाटी की मुसीबतें अब सिर पर चढ़कर बोलने लगी हैं। कभी निवेशकों को गगनचुंबी सपनों के झांसे देने वाला यह चेयरमैन अब पुलिस के शिकंजे में घिरता जा रहा है। ठगी के नए-नए मामले सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों में ही तीन नए मुकदमे दर्ज हुए थे, और अब बुधवार को बारादरी थाने में दो और ताज़ा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस तरह कन्हैया गुलाटी पर मुकदमों की कुल संख्या बढ़कर छह हो गई है।