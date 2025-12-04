बरेली में कोडीन माफिया पर कड़ा एक्शन, एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन का लाइसेंस रद्द, लाखों की सिरप कूड़े में फेंके

निरीक्षण टीम जब एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन पहुंची तो रिकॉर्ड देख अधिकारियों के होश उड़ गए। फर्म के कंप्यूटर में दर्ज था कि 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2025 के बीच 62,687 बोतल Rexley-T कफ सिरप खरीदी गई, कुल कीमत करीब 96.67 लाख रुपये। लेकिन असली बिल मांगे गए तो व्यापारी सिर्फ 6 हजार बोतलों के कागज दिखा पाया। बाकी 56,687 बोतलें जैसे हवा में उड़ गईं। न बिक्री का हिसाब न स्टॉक का। व्यापारी ने दावा किया कि उसने माल सूर्या मेडिकल स्टोर, पीलीभीत को बेचा है, लेकिन एक भी बिक्री बिल नहीं दिखा सका। विभाग ने दो दिन का नोटिस दिया था, पर अंतिम तारीख 3 दिसंबर तक भी कोई दस्तावेज जमा नहीं किए गए। इससे शक और गहरा गया कि पूरी खेप नशेड़ियों के नेटवर्क में खपाई गई है। निरीक्षण के वक्त रोहित सभरवाल खुद दुकान पर मौजूद मिले, लेकिन स्टॉक और बिक्री के सवाल पर सिर्फ गोलमोल जवाब देते रहे।