किसानों की बिना मर्जी प्रीपेड मीटर लगाने पर भड़का आक्रोश, मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव, जाने पूरा मामला

किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी किसानों की सहमति के बिना जबरन प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जो किसानों के साथ अन्याय है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसान परिवारों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है और गन्ना, गेहूं तथा धान जैसी फसलों का भुगतान सरकार और मिलों से अक्सर कई महीनों, कभी-कभी सालों बाद मिलता है। ऐसे में समय पर भुगतान न मिलने पर किसान बिजली बिल चुकाने में असमर्थ हो सकता है।