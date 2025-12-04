4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

बरेली

महिला से छेड़खानी पर गंगापुर में फायरिंग, दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, एसएसपी तक पहुंचा मामला, जाने फिर क्या हुआ

बारादरी क्षेत्र में बुधवार देर रात दबंगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। बीच सड़क हुई मारपीट और हवाई फायरिंग से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित महिला ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 04, 2025

बरेली। बारादरी क्षेत्र में बुधवार देर रात दबंगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। बीच सड़क हुई मारपीट और हवाई फायरिंग से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ित महिला ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

थाना क्षेत्र के मोहल्ला गंगापुर निवासी पीड़िता के मुताबिक रात करीब 12 बजे वह घर के बाहर खड़ी थी। तभी मोहल्ले के ही नितिन, समीर और रितिक शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए वहां पहुंच गए और उस पर अश्लील इशारे करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। शोर सुनकर महिला का पति अर्जुन और देवर बाहर आए तो आरोपियों ने फोन कर अपने अन्य साथियों आशीष, नीरज, सागर, शिवा, अरुण और हर्ष को बुला लिया। कुछ ही मिनट में सभी लोग एक साथ पहुंच गए और महिला के पति व देवरों को घेरकर लाठी-डंडों से पिटाई शुरू कर दी।

इसी दौरान नितिन ने कथित तौर पर हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के दौरान आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी कि आज जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कई हमलावर पहले भी पुलिस की सक्रिय अपराधी सूची में रहे हैं, इसी कारण मोहल्ले में इनका खौफ कायम है। तीन छोटे बच्चों की मां पीड़िता ने कहा कि आरोपी लगातार रिपोर्ट न लिखाने की धमकी दे रहे हैं। उसने एसएसपी से गुहार लगाई है कि परिवार को सुरक्षा दी जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

Published on:

04 Dec 2025 06:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / महिला से छेड़खानी पर गंगापुर में फायरिंग, दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, एसएसपी तक पहुंचा मामला, जाने फिर क्या हुआ

बरेली

उत्तर प्रदेश

