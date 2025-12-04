महिला से छेड़खानी पर गंगापुर में फायरिंग, दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, एसएसपी तक पहुंचा मामला, जाने फिर क्या हुआ

इसी दौरान नितिन ने कथित तौर पर हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के दौरान आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी कि आज जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कई हमलावर पहले भी पुलिस की सक्रिय अपराधी सूची में रहे हैं, इसी कारण मोहल्ले में इनका खौफ कायम है। तीन छोटे बच्चों की मां पीड़िता ने कहा कि आरोपी लगातार रिपोर्ट न लिखाने की धमकी दे रहे हैं। उसने एसएसपी से गुहार लगाई है कि परिवार को सुरक्षा दी जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।