8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

रामायण वाटिका में भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत संगम, 51 फीट ऊँची श्रीराम प्रतिमा देख मंत्रमुग्ध हुए समिति के सदस्य

भ्रमण के दौरान समिति के सदस्यों ने रामायण वाटिका में स्थापित भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा का अवलोकन किया और इसके कलात्मक सौंदर्य, भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा की खुले आम प्रशंसा की।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 08, 2026

बरेली। रामगंगा नगर आवासीय योजना की रामायण वाटिका बरेली के लिए गर्व का विषय बन गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अंकुश समिति ने गुरुवार को इस भव्य स्थल का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान समिति के सदस्यों ने रामायण वाटिका में स्थापित भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा का अवलोकन किया और इसके कलात्मक सौंदर्य, भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा की खुले आम प्रशंसा की।

समिति ने कहा कि यह प्रतिमा केवल एक आकर्षक संरचना नहीं है, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, मर्यादा और आदर्शों का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की प्रतिमाएँ जनमानस में श्रद्धा, आस्था और नैतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। भ्रमण के दौरान समिति ने रामायण वाटिका में विकसित हरित क्षेत्र, सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग, साफ-सुथरे और व्यवस्थित मार्ग, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधाएँ और समग्र स्वच्छता का भी बारीकी से निरीक्षण किया। समिति ने कहा कि वाटिका का प्रबंधन और रख-रखाव उत्कृष्ट है और यह अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उदाहरण पेश करता है।

निरीक्षण के उपरांत समिति ने बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन को स्पष्ट निर्देश दिए कि रामायण वाटिका की तरह अन्य योजनाओं में भी गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसका पालन हर परियोजना में सुनिश्चित होना चाहिए।

इस कदम से बरेली में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और लोग शहर की योजनाओं में बढ़ती शुद्धता और सुंदरता का अनुभव कर सकेंगे। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि क्या बाकी योजनाओं में भी इतनी ही निगरानी और समर्पण दिखाया जाएगा। रामायण वाटिका की भव्यता और प्रबंधन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छाशक्ति और सही योजना हो, तो छोटे शहरों में भी विश्वस्तरीय परियोजनाएँ तैयार की जा सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रामायण वाटिका में भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत संगम, 51 फीट ऊँची श्रीराम प्रतिमा देख मंत्रमुग्ध हुए समिति के सदस्य

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीआईजी की रणनीति और मानीटरिंग पर खरे उतरे कप्तान और थाने, IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज पुलिस पूरे यूपी में नंबर-वन

बरेली

प्यार का झांसा देकर धर्म बदलवाने की साजिश, किशोरी को अजमेर चादर चढ़ाने ले जा रहा था आरोपी… गिरफ्तार

बरेली

नौवीं की छात्रा का अपहरण, व्हाट्सएप पर फोटो भेज पिता से मांगी 15 लाख की फिरौती, तलाश में जुटी एसओजी

बरेली

मौलाना तौकीर : मजहब के उन्माद ने झुलसाया शहर, शरीयत पर सियासत, मंच से नसीहत, जेल में मजहबी नेता, ड्रग्स की गिरफ्त में लाडला

बरेली

‘मुसलमानों को गुमराह कर रहे अखिलेश यादव’, मौलाना बोले- किसी भी मुसलमान का वोट नहीं कटा

maulana took jibe at akhilesh yadav saying about sir no muslim vote cut bareilly news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.