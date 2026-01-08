प्यार का झांसा देकर धर्म बदलवाने की साजिश, किशोरी को अजमेर चादर चढ़ाने ले जा रहा था आरोपी… गिरफ्तार

जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। आरोपी ने पहले किशोरी को प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। योजना के तहत उसे अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के बहाने ले जाया जा रहा था। जीआरपी की चेकिंग के दौरान किशोरी तो मिल गई, लेकिन आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया।