बरेली

प्यार का झांसा देकर धर्म बदलवाने की साजिश, किशोरी को अजमेर चादर चढ़ाने ले जा रहा था आरोपी… गिरफ्तार

थाना क्योलड़िया क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 08, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बरेली। थाना क्योलड़िया क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया।

5 जनवरी 2026 को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को रेहान पुत्र फिदा हुसैन ने अपने भाई और साथी के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर घर से गायब कर दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और तकनीकी सर्विलांस के जरिए कुछ ही घंटों में किशोरी को ट्रेन से सकुशल बरामद कर लिया गया।

जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। आरोपी ने पहले किशोरी को प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। योजना के तहत उसे अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के बहाने ले जाया जा रहा था। जीआरपी की चेकिंग के दौरान किशोरी तो मिल गई, लेकिन आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पीड़िता के बयान के बाद मामले में अपहरण, दुष्कर्म, अवैध धर्मांतरण और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी। आखिरकार गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर डैम चौराहे से रेहान को धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी कक्षा पांच तक पढ़ा है और जयपुर में प्लंबर का काम करता था।

Published on:

08 Jan 2026 06:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्यार का झांसा देकर धर्म बदलवाने की साजिश, किशोरी को अजमेर चादर चढ़ाने ले जा रहा था आरोपी… गिरफ्तार

