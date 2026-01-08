नौवीं की छात्रा का अपहरण, व्हाट्सएप पर फोटो भेज पिता से मांगी 15 लाख की फिरौती, तलाश में जुटी एसओजी

इसके बाद परिजनों ने खुद ही तलाश शुरू की, लेकिन छात्रा का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी देर रात पिता के मोबाइल पर आए फिरौती के संदेश ने पूरे मामले को अपहरण में बदल दिया। संदेश में 15 लाख रुपये की मांग की गई थी, जिससे परिजन दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल एसओजी समेत चार विशेष पुलिस टीमें छात्रा की बरामदगी के लिए लगा दीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध नंबरों की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।