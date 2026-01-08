8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

नौवीं की छात्रा का अपहरण, व्हाट्सएप पर फोटो भेज पिता से मांगी 15 लाख की फिरौती, तलाश में जुटी एसओजी

नवाबगंज क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा नौ की छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। बुधवार शाम कोचिंग के लिए निकली छात्रा देर रात तक घर नहीं लौटी। इसके बाद रात करीब साढ़े नौ बजे छात्रा के पिता के व्हाट्सएप पर 15 लाख रुपये की फिरौती का संदेश आते ही परिवार में कोहराम मच गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 08, 2026

बरेली। नवाबगंज क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा नौ की छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। बुधवार शाम कोचिंग के लिए निकली छात्रा देर रात तक घर नहीं लौटी। इसके बाद रात करीब साढ़े नौ बजे छात्रा के पिता के व्हाट्सएप पर 15 लाख रुपये की फिरौती का संदेश आते ही परिवार में कोहराम मच गया।

पीड़ित परिवार के अनुसार छात्रा मूल रूप से पीलीभीत जिले की रहने वाली है और बेहतर पढ़ाई के लिए नवाबगंज में किराए के मकान में रह रही थी। रोजाना की तरह वह बुधवार को कोचिंग गई थी और हर शाम कोचिंग से लौटकर घर पर फोन करती थी, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं आई। देर तक इंतजार के बाद परिजन घबरा गए और मकान मालिक से संपर्क किया, मगर उन्होंने छात्रा के लौटने की जानकारी से इनकार कर दिया।

छात्रा की तलाश में लगी एसओजी

इसके बाद परिजनों ने खुद ही तलाश शुरू की, लेकिन छात्रा का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी देर रात पिता के मोबाइल पर आए फिरौती के संदेश ने पूरे मामले को अपहरण में बदल दिया। संदेश में 15 लाख रुपये की मांग की गई थी, जिससे परिजन दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल एसओजी समेत चार विशेष पुलिस टीमें छात्रा की बरामदगी के लिए लगा दीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध नंबरों की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय और राज्यमंत्री ने दिए तलाशने के निर्देश

मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। गन्ना मंत्री संजय सिंह और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने एसएसपी से बात कर छात्रा की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए हैं। फिलहाल छात्रा का कोई सुराग नहीं लग सका है। शहर में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की कार्रवाई पर नजर लगाए हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं तक पहुंचकर छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 05:42 pm

Published on:

08 Jan 2026 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नौवीं की छात्रा का अपहरण, व्हाट्सएप पर फोटो भेज पिता से मांगी 15 लाख की फिरौती, तलाश में जुटी एसओजी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्यार का झांसा देकर धर्म बदलवाने की साजिश, किशोरी को अजमेर चादर चढ़ाने ले जा रहा था आरोपी… गिरफ्तार

बरेली

मौलाना तौकीर : मजहब के उन्माद ने झुलसाया शहर, शरीयत पर सियासत, मंच से नसीहत, जेल में मजहबी नेता, ड्रग्स की गिरफ्त में लाडला

बरेली

‘मुसलमानों को गुमराह कर रहे अखिलेश यादव’, मौलाना बोले- किसी भी मुसलमान का वोट नहीं कटा

maulana took jibe at akhilesh yadav saying about sir no muslim vote cut bareilly news
बरेली

बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएचसी का लिया जायजा, विधायक परिवार को बंधाया ढांढस

बरेली

कोहरे का कहर… यूपी के इस जिले में भीषण सड़क हादसा, पिता-दो बेटों समेत पांच की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.