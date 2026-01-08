नौवीं की छात्रा का अपहरण, व्हाट्सएप पर फोटो भेज पिता से मांगी 15 लाख की फिरौती, तलाश में जुटी एसओजी

बरेली। नवाबगंज क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा नौ की छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। बुधवार शाम कोचिंग के लिए निकली छात्रा देर रात तक घर नहीं लौटी। इसके बाद रात करीब साढ़े नौ बजे छात्रा के पिता के व्हाट्सएप पर 15 लाख रुपये की फिरौती का संदेश आते ही परिवार में कोहराम मच गया।
पीड़ित परिवार के अनुसार छात्रा मूल रूप से पीलीभीत जिले की रहने वाली है और बेहतर पढ़ाई के लिए नवाबगंज में किराए के मकान में रह रही थी। रोजाना की तरह वह बुधवार को कोचिंग गई थी और हर शाम कोचिंग से लौटकर घर पर फोन करती थी, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं आई। देर तक इंतजार के बाद परिजन घबरा गए और मकान मालिक से संपर्क किया, मगर उन्होंने छात्रा के लौटने की जानकारी से इनकार कर दिया।
इसके बाद परिजनों ने खुद ही तलाश शुरू की, लेकिन छात्रा का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी देर रात पिता के मोबाइल पर आए फिरौती के संदेश ने पूरे मामले को अपहरण में बदल दिया। संदेश में 15 लाख रुपये की मांग की गई थी, जिससे परिजन दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने तत्काल एसओजी समेत चार विशेष पुलिस टीमें छात्रा की बरामदगी के लिए लगा दीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध नंबरों की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।
मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। गन्ना मंत्री संजय सिंह और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद ने एसएसपी से बात कर छात्रा की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए हैं। फिलहाल छात्रा का कोई सुराग नहीं लग सका है। शहर में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की कार्रवाई पर नजर लगाए हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं तक पहुंचकर छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग