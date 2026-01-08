मौलाना तौकीर : मजहब के उन्माद ने झुलसाया शहर, शरीयत पर सियासत, मंच से नसीहत, जेल में मजहबी नेता, ड्रग्स की गिरफ्त में लाडला

यह वही आला हजरत परिवार है। जिसके एक मुखिया मौलाना तौकीर रजा पिछले 25 वर्षों में धर्म और मज़हब के नाम पर कई प्रदर्शन, रैलियां और उग्र आंदोलन खड़े कर चुके हैं। एनआईए से लेकर धारा 370, तीन तलाक, देश में कहीं कुछ हुआ मौलाना ने बरेली के अमन चैन को आग लगाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। 2010 के दंगों में तोड़फोड़ हुई, शहर के कई हिस्सों में आग लगा दी गई। मौलाना को बरेली के तत्कालीन एसपी सिटी राकेश जौली ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन बसपा सरकार में वोटों की राजनीति में मौलाना को उसी पुलिस ने 169 की रिपोर्ट देकर जेल की सलाखों से बाहर निकाल दिया। इसके बाद से अब तक इसी दौर में मंचों से मौलाना जहरीले बोल बोलता, फिर नैतिकता और संयम की बात करता रहा। अब उन्ही के घर का चश्म ओ चराग जो आस्ट्रेलिया से एमबीए कर चुका है, हमेशा धार्मिक उन्माद से दूर रहा। वही नशे का आदी निकला। पिता जेल में हैं और बेटा हादसे के बहाने ड्रग्स केस में कानून के घेरे में। इसके अलावा उसके बैग से कुछ आपत्तिजनक टॅाय भी मिला है।