शादी से पहले मौत का साया, घर से मेला देखने गया युवक हो गया लापता, खेत में मिला शव, सेंथल में सनसनी

बरेली। नवाबगंज क्षेत्र के सेंथल में शुक्रवार श्मशान घाट के सामने गेहूं के खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला। परिजनों ने साफ तौर पर हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि युवक को योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतारा गया और शव को खेत में फेंक दिया गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर दौड़ी। डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घंटों तक खेत में तफ्तीश कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है, लेकिन कई अहम सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं।
परिजनों के मुताबिक 22 वर्षीय मुकेश मौर्य गुरुवार शाम करीब सात बजे घर से निकला था। रात एक बजे तक उससे फोन पर बात होती रही। उसने बताया कि वह मेले में है और जल्द लौट आएगा। इसके बाद अचानक उसका फोन बंद मिलना शुरू हुआ। परिजनों ने पूरी रात मेले में खाक छानी, लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं लगा। सुबह जब उसका शव खेत में पड़ा मिला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
मुकेश के पिता रामप्रसाद मौर्य का आरोप है कि बेटे की हत्या कर शव को खेत में फेंककर मामले को दबाने की कोशिश की गई है। हालांकि परिजनों की ओर से अभी कोई लिखित तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन परिवार की आशंका ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है।
खास बात यह है कि मुकेश की शादी अप्रैल माह में अमरिया के पास ढूंडरी गांव में तय थी। घर में शादी की तैयारियाँ चल रही थीं, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक घटना घट गई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच में जुटी है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मुकेश के साथ उस रात क्या हुआ।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग