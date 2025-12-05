शादी से पहले मौत का साया, घर से मेला देखने गया युवक हो गया लापता, खेत में मिला शव, सेंथल में सनसनी

परिजनों के मुताबिक 22 वर्षीय मुकेश मौर्य गुरुवार शाम करीब सात बजे घर से निकला था। रात एक बजे तक उससे फोन पर बात होती रही। उसने बताया कि वह मेले में है और जल्द लौट आएगा। इसके बाद अचानक उसका फोन बंद मिलना शुरू हुआ। परिजनों ने पूरी रात मेले में खाक छानी, लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं लगा। सुबह जब उसका शव खेत में पड़ा मिला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।