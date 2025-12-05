धान खरीद से लेकर निर्माण और स्वास्थ्य विभाग तक हाहाकार, कमिश्नर ने विभागों की खोली पोल, फिर जमकर लगाई फटकार

धान खरीद की समीक्षा में पाया गया कि लक्ष्य के मुकाबले अभी 40.11 प्रतिशत धान ही खरीदा गया है। बरेली 56.03 प्रतिशत के साथ आगे है, लेकिन पीलीभीत और शाहजहांपुर की धीमी प्रगति पर सवाल खड़े हुए। कमिश्नर ने धान खरीद केंद्रों पर बोरे, तौल और मौसम को देखते हुए सुरक्षा उपायों की कमी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो।