गंगाशील स्टेडियम में बजेगा उत्साह का बिगुल, चिकित्सक खिलाड़ी दो दिनों तक दिखाएंगे दमखम

आईएमए बरेली के अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव, सचिव डॉ. अंशु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. शालिनी महेश्वरी, आईएमएपीएल–7 के चेयरमैन डॉ. आर. पी. सिंह और सचिव डॉ. अंकित गुप्ता इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी ऊर्जा से जुटे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि यह खेल महोत्सव चिकित्सकों को वर्ष में एक बार खेल भावना और उत्साह के साथ एक मंच पर लाता है।