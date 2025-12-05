गंगाशील स्टेडियम में बजेगा उत्साह का बिगुल, चिकित्सक खिलाड़ी दो दिनों तक दिखाएंगे दमखम

बरेली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बरेली द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित आईएमए प्रीमियर लीग सीज़न 7 (आईएमएपीएल–7) का भव्य शुभारंभ शनिवार सुबह 8 बजे गंगाशील आयुर्वैदिक मेडिकल कॉलेज के स्टेडियम में होगा। दो दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक खेल महोत्सव का चिकित्सक समुदाय बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था।
खेल महाकुंभ में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 4 महिला टीमें, 2 बच्चों की टीमें और 2 वरिष्ठ चिकित्सकों की टीमें शामिल हैं। प्रतिभागी चिकित्सक अपने परिवारों के साथ इस उत्सव में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। आईएमएपीएल अब केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि चिकित्सकों के बीच सौहार्द, स्वास्थ्य और मित्रता का प्रतीक बन चुका है।
पिछले एक महीने से सभी खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। मैदानों और आसपास के क्षेत्रों में किए गए परिश्रम का परिणाम 7 दिसंबर की शाम सामने आएगा, जब विजेता टीम की घोषणा होगी। कल से स्टेडियम में डॉक्टर खिलाड़ियों के उत्साह, ऊर्जा और कौशल का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। दर्शक और परिवारजन बड़ी संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे।
आईएमए बरेली के अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव, सचिव डॉ. अंशु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. शालिनी महेश्वरी, आईएमएपीएल–7 के चेयरमैन डॉ. आर. पी. सिंह और सचिव डॉ. अंकित गुप्ता इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी ऊर्जा से जुटे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि यह खेल महोत्सव चिकित्सकों को वर्ष में एक बार खेल भावना और उत्साह के साथ एक मंच पर लाता है।
