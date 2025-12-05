बानखाना में अवैध कब्जों पर चला निगम का बुलडोजर, नाले-नालियों से हटाए गए पक्के निर्माण

अतिसंवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में जैसे ही निगम का बुलडोज़र पहुंचा, लोगों में हलचल मच गई। कई स्थानों पर भीड़ जमा हो गई। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और शांति बनाए रखी। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी गई। जहां कुछ लोग बुलडोज़र देखकर सहमे नजर आए, वहीं कई निवासियों ने राहत की सांस ली। उनका कहना था कि नालों पर कब्जे हटने से जलभराव और गंदगी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। निगम की टीम अब अतिक्रमणकारियों की विस्तृत सूची तैयार कर रही है और अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस देने की तैयारी है। कई स्थानों पर सीमांकन कर लाल निशान भी लगाए गए।