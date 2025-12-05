5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

बरेली

अलीगंज–सिरौली मार्ग पर कार-ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत, पांच घायल, जाने कैसे हुआ हादसा

अलीगंज–सिरौली मार्ग पर गुरुवार देर रात ऐसा मंजर दिखा जिसने हर किसी को दहला दिया। खैलम देह जागीर गांव के पास आलू से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक तेज रफ्तार कार की सीधी टक्कर में दो लोगों की जान चली गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 05, 2025

बरेली। अलीगंज–सिरौली मार्ग पर गुरुवार देर रात ऐसा मंजर दिखा जिसने हर किसी को दहला दिया। खैलम देह जागीर गांव के पास आलू से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक तेज रफ्तार कार की सीधी टक्कर में दो लोगों की जान चली गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे दूर-दूर तक बिखर गए और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। आलू से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली सिरौली की ओर जा रही थी, वहीं गुलड़िया से आ रही नीले रंग की कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। खैलम देह जागीर गांव के पास दोनों वाहन इतनी जोरदार टक्कर से भिड़े कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के तुरंत बाद कार चालक बारादरी के संजयनगर निवासी 35 वर्षीय शेखरकी मौके पर ही मौत हो गई। कार से टकराने के बाद उछली ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिसमें फंसे ट्रैक्टर चालक सिरौली के भूड़ा निवासी धनुषपाल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही सीओ आंवला नितिन कुमार और थाना प्रभारी जगत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बुरी तरह घायल यात्रियों को तुरंत मझगवां सीएचसी भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

घायलों में कार सवार कुनाल मौर्य, 20 वर्षीय विशाल राजपूत, 22 वर्षीय नितिन चक्रवर्ती, मृतक शेखर का 10 वर्षीय बेटा अरनव, और ट्रैक्टर सवार ब्रजपाल शामिल हैं। सभी का उपचार बरेली जिला अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अलीगंज–सिरौली मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। अगर समय रहते स्पीड कंट्रोल के उपाय किए जाते, तो शायद ये जानें बच जातीं।

Published on:

05 Dec 2025 05:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / अलीगंज–सिरौली मार्ग पर कार-ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत, पांच घायल, जाने कैसे हुआ हादसा

बरेली

उत्तर प्रदेश

