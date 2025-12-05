अलीगंज–सिरौली मार्ग पर कार-ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत, पांच घायल, जाने कैसे हुआ हादसा

हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे दूर-दूर तक बिखर गए और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। आलू से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली सिरौली की ओर जा रही थी, वहीं गुलड़िया से आ रही नीले रंग की कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। खैलम देह जागीर गांव के पास दोनों वाहन इतनी जोरदार टक्कर से भिड़े कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के तुरंत बाद कार चालक बारादरी के संजयनगर निवासी 35 वर्षीय शेखरकी मौके पर ही मौत हो गई। कार से टकराने के बाद उछली ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिसमें फंसे ट्रैक्टर चालक सिरौली के भूड़ा निवासी धनुषपाल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।