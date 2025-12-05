जंक्शन से लेकर कलेक्ट्रेट गेट तक इश्क का कोहराम, दो बच्चों की मां ने युवक से किया प्रेम विवाह, भतीजे ने बीच सड़क पर घेरा…

भमोरा के बलिया गांव निवासी ठाकुर सत्येंद्र सिंह ने करीब एक महीना पहले फरीदपुर की रहने वाली राजवती से शादी की थी। राजवती अपनी दो बेटियों और मां सोमा देवी के साथ किसी काम से कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। तभी अचानक वहां धमकता हुआ पहुंचा, रिश्ते में लगने वाला भतीजा आकाश, जो सूरत से सीधा अपने प्यार की तलाश में आया बताया जा रहा है। गवाहों का कहना है कि आकाश ने आते ही राजवती को सड़क पर रोक लिया और बोला सत्येंद्र को छोड़ दो, वरना दोनों की जिंदगी बरबाद कर दूंगा।