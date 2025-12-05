जंक्शन से लेकर कलेक्ट्रेट गेट तक इश्क का कोहराम, दो बच्चों की मां ने युवक से किया प्रेम विवाह, भतीजे ने बीच सड़क पर घेरा…

बरेली। शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट गेट पर अचानक ऐसा धमाका हुआ कि लोग कामधंधा छोड़ तमाशा देखने दौड़ पड़े। पूर्व पति से जान बचाकर दूसरी शादी कर चुकी महिला को उसका ही रिश्ते का भतीजा कलेक्ट्रेट में घेर कर इश्क जताने लगा। बात आई-गई नहीं रही, भतीजे ने पति को धमकाया, महिला को डराया और पूरी सड़क को अखाड़ा बना डाला। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को मौके पर दौड़ लगानी पड़ी।
भमोरा के बलिया गांव निवासी ठाकुर सत्येंद्र सिंह ने करीब एक महीना पहले फरीदपुर की रहने वाली राजवती से शादी की थी। राजवती अपनी दो बेटियों और मां सोमा देवी के साथ किसी काम से कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। तभी अचानक वहां धमकता हुआ पहुंचा, रिश्ते में लगने वाला भतीजा आकाश, जो सूरत से सीधा अपने प्यार की तलाश में आया बताया जा रहा है। गवाहों का कहना है कि आकाश ने आते ही राजवती को सड़क पर रोक लिया और बोला सत्येंद्र को छोड़ दो, वरना दोनों की जिंदगी बरबाद कर दूंगा।
राजवती के इनकार करते ही आकाश भड़क गया और पति-पत्नी पर चिल्लाने लगा। पूरा कलेक्ट्रेट गेट मिनटों में अखाड़ा बन गया। भीड़ जुटी तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंची तो देखा कि तीन बच्चों की मां को भतीजा अपनी बताने पर अड़ा है, पति गुस्से में है और मां सोमा देवी बीच-बचाव में तिलमिला रही है। चारों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू हुई।
थाने में राजवती ने बताया पहला पति बेहद परेशान करता था, जान बचाकर भागी। स्टेशन पर सत्येंद्र मिले, सहारा दिया तो शादी कर ली। आकाश शुरू से ही गलत नजर रखता है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश की कहानी और ही फिल्मी है। उसका कहना है सोमा देवी ने ही मुझे सूरत से बुलाकर कहा था कि राजवती को लाओ, शादी तुम्हारी होगी। मैंने खर्चा भी किया। अब अचानक दूसरी शादी कर ली, गांव में मेरी बदनामी करा दी।
