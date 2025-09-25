दो लाख का इनामी गिरफ्तार, नेपाल भागने से पहले एसटीएफ ने दबोचा, जेल की दीवार फांदकर भागा था आरोपी चौधरी

एसटीएफ ने लंबे समय तक उसकी तलाश की। इतना शातिर था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद कम करता था और सर्विलांस में पकड़ नहीं आता था। एसटीएफ के एएसपी अब्दुल कादिर के मुताबिक सुमित पीलीभीत और टनकपुर के रास्ते दोबारा नेपाल भागने की फिराक में था। टीम ने उसे भारत-नेपाल सीमा के पास दबोच लिया और बदायूं लेकर सिविल लाइंस थाने में लिखापढ़ी के बाद जेल भेजा जाएगा।