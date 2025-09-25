Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

दो लाख का इनामी गिरफ्तार, नेपाल भागने से पहले एसटीएफ ने दबोचा, जेल की दीवार फांदकर भागा था आरोपी चौधरी

जिले का सबसे बड़ा इनामी अपराधी सुमित चौधरी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुरादाबाद के हजरतगढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला सुमित साल 2018 में बदायूं जेल से कुख्यात साथी चंदन की मदद से दीवार फांदकर फरार हो गया था। उस पर प्रदेश के एडीजी अपराध ने दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 25, 2025

आरोपी सुमित चौधरी (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जिले का सबसे बड़ा इनामी अपराधी सुमित चौधरी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुरादाबाद के हजरतगढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला सुमित साल 2018 में बदायूं जेल से कुख्यात साथी चंदन की मदद से दीवार फांदकर फरार हो गया था। उस पर प्रदेश के एडीजी अपराध ने दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

एसटीएफ ने लंबे समय तक उसकी तलाश की। इतना शातिर था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद कम करता था और सर्विलांस में पकड़ नहीं आता था। एसटीएफ के एएसपी अब्दुल कादिर के मुताबिक सुमित पीलीभीत और टनकपुर के रास्ते दोबारा नेपाल भागने की फिराक में था। टीम ने उसे भारत-नेपाल सीमा के पास दबोच लिया और बदायूं लेकर सिविल लाइंस थाने में लिखापढ़ी के बाद जेल भेजा जाएगा।

सुमित का नाम पहली बार उस वक्त चर्चा में आया था, जब उसने 23 फरवरी 2015 को डिलारी के गांव हिमांयूपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। योगेंद्र उस समय रिंकू चौधरी हत्याकांड में जेल में बंद था और पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था।

सितंबर 2015 में सुमित को मुरादाबाद से बदायूं जेल शिफ्ट किया गया। 12 मई 2018 को उसने कुख्यात अपराधी चंदन के साथ मिलकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। अब बरेली एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 04:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दो लाख का इनामी गिरफ्तार, नेपाल भागने से पहले एसटीएफ ने दबोचा, जेल की दीवार फांदकर भागा था आरोपी चौधरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.