पैसों के लालच में राजमिस्त्री बना लुटेरा, इवनिंग वॉक कर रही महिला से लूट, मुठभेड़ में गिरफ्तार

भमोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से लुटेरा घायल हो गया।

less than 1 minute read

image

Avanish Pandey

Oct 08, 2025

बरेली। भमोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने मौके से उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से लूटी गई सोने की कुण्डल की जोड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।

दरअसल, 4 अक्टूबर की सुबह देवचरा गांव के पास टहल रही एक महिला से अज्ञात युवक ने सोने के कुण्डल खींचकर फरार हो गया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।

मंगलवार रात मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सनी चौधरी टीम के साथ पढ़री ढाल पहुंचे। वहां संदिग्ध युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल लुटेरे को दबोचकर जिला अस्पताल भेजा। आरोपी की पहचान दिनेश पुत्र झुन्नीलाल निवासी देवचरा, मूल निवासी लहरावन थाना बहजोई, जिला सम्भल के रूप में हुई। तलाशी में तमंचा 315 बोर, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस और लूटी गई सोने की कुण्डल की जोड़ी मिली।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दिनेश पिछले 15–20 साल से देवचरा में रह रहा था और राजमिस्त्री का काम करता था। पैसों की तंगी के चलते उसने यह वारदात की थी। आरोपी के खिलाफ मुरादाबाद के मूढापांडे और भमोरा थाने में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी सनी चौधरी, उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह राघव, शैलेन्द्र तोमर, हिरेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुरेन्द्र कुन्तल, उन्नत पंवार, कपिल कुमार और प्रशांत चौधरी शामिल रहे।

Updated on:

08 Oct 2025 01:04 pm

Published on:

08 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पैसों के लालच में राजमिस्त्री बना लुटेरा, इवनिंग वॉक कर रही महिला से लूट, मुठभेड़ में गिरफ्तार

