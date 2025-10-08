पैसों के लालच में राजमिस्त्री बना लुटेरा, इवनिंग वॉक कर रही महिला से लूट, मुठभेड़ में गिरफ्तार

मंगलवार रात मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सनी चौधरी टीम के साथ पढ़री ढाल पहुंचे। वहां संदिग्ध युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल लुटेरे को दबोचकर जिला अस्पताल भेजा। आरोपी की पहचान दिनेश पुत्र झुन्नीलाल निवासी देवचरा, मूल निवासी लहरावन थाना बहजोई, जिला सम्भल के रूप में हुई। तलाशी में तमंचा 315 बोर, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस और लूटी गई सोने की कुण्डल की जोड़ी मिली।