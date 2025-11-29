1000 करोड़ का महाबजट… फिर भी काम ठप! मेयर की अफसरों पर फटकार, बोले- पैसा है तो वार्डों में विकास क्यों नहीं दिख रहा

मेयर ने अधिकारियों से कहा कि अब समय जवाब देने का नहीं, काम करके दिखाने का है। हर काम की प्रगति रिपोर्ट रोजाना मांगी जाएगी। उन्होंने कहा जनता समझदार है। उसे बहानों की नहीं, नतीजों की जरूरत है। अगर बजट इतना बड़ा है तो उसका असर शहर की गलियों, सड़कों और वार्डों में दिखना चाहिए। नगर निगम की बैठक भले ही बजट पर थी, लेकिन मेयर की सख्त तेवरों ने इसे जवाबदेही का मंच बना दिया। अब देखना होगा कि मेयर की चेतावनी का असर विभागों पर कितना दिखता है और क्या 15 दिनों में बरेली को वाकई तेज़ी से विकास कार्यों की सौगात मिलती है।