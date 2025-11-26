Patrika LogoSwitch to English

बरेली

प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लपटों ने मचाई अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर

बिथरी चैनपुर इलाके में बुधवार रात अचानक आग की चपेट में आने से अफरा-तफरी मच गई। उड़ला गांव के पास स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में करीब रात 9 बजे आग लग गई। फैक्ट्री से उठती ऊंची-ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दीं, जिससे आस-पड़ोस के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 26, 2025

बरेली। बिथरी चैनपुर इलाके में बुधवार रात अचानक आग की चपेट में आने से अफरा-तफरी मच गई। उड़ला गांव के पास स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में करीब रात 9 बजे आग लग गई। फैक्ट्री से उठती ऊंची-ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दीं, जिससे आस-पड़ोस के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

आग की तीव्रता देखते ही कर्मचारियों ने शुरुआती प्रयास किए, लेकिन फैक्ट्री में रखे प्लाईबोर्ड, लकड़ी और केमिकल की बड़ी मात्रा के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। तेज हवा की वजह से आग फैक्ट्री के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से फैल गई।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मी लगातार आग को काबू करने में जुटे हुए हैं। आग की तेज लपटों और धुएं के कारण स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इलाके की सुरक्षा और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लाईबोर्ड, लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी गई थी, जिसने आग को तेजी से फैलने में मदद की। दमकल विभाग की टीम आग को फैलने से रोकने के लिए प्रयासरत है। हालांकि, आग के कारण फैक्ट्री का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो गया है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आग लगने के कारणों का पता लगाने और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

26 Nov 2025 10:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लपटों ने मचाई अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर

