खौफ के सौदागर पर एसएसपी का करारा प्रहार: रंगदारी और खून की धमकियों से शहर को थर्राने वाला लल्ला गद्दी माफिया घोषित

चक महमूद निवासी लल्ला गद्दी पर पहले गुंडा एक्ट, फिर हिस्ट्रीशीटर की कार्रवाई हुई और अब उसे माफिया घोषित कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि लल्ला गद्दी की नजदीकियां माफिया अशरफ के साले सद्दाम से थीं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटरों की मुलाकात बरेली जेल में बंद अशरफ से कराने में भी उसकी भूमिका उजागर हुई थी। हत्या के बाद हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद जेल प्रशासन तक पर कार्रवाई की गाज गिरी। जांच यह भी बताती है कि सद्दाम का पैसा बरेली की जमीनों में निवेश कराने में लल्ला गद्दी ने अहम भूमिका निभाई।