बरेली क्लब : ब्रिगेडियर एच.पी.पी. सिंह बने मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन, निर्विरोध बोर्ड, प्रस्तावों पर हंगामा, सदस्यता-फीस-कानून पर सदस्यों में हुई गरमा गरम बहस

क्लब की आमसभा के दौरान संदीप टंडन के बयान ने माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 11 लाख रुपये की महंगी सदस्यता होने के बावजूद क्लब छोड़ने पर सिर्फ 50 हजार रुपये लौटाना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने सदस्यता को ट्रांसफरेबल बनाने की मांग उठाई और कहा कि क्लब सेक्शन-8 के तहत जनहित के लिए है, लेकिन हकीकत में यहां जनहित से ज्यादा निजी एंटरटेनमेंट चल रहा है। उन्होंने सदन में सबसे तेज प्रतिक्रिया फीस में अंतर को लेकर दिखी। सिविल सदस्य जहां 1800 रुपये मासिक शुल्क देते हैं, वहीं डिफेंस सदस्य केवल 180 रुपये चुकाते हैं। सदस्यों ने इसे बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ बताया और कंपनी एक्ट के तहत समान व्यवहार की मांग की।