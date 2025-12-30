नए साल में हाईटेक नाथधाम टाउनशिप को मिलेगी रफ्तार, ट्रक ले-बाय तैयार, जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू

औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा और औद्योगिक आस्थान सीबीगंज में बिजली आपूर्ति को लेकर मुख्य अभियंता विद्युत ने जानकारी दी कि परसाखेड़ा उपकेंद्र पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। दोनों क्षेत्रों में ट्रिपिंग की समस्या के समाधान के लिए लाइन मेंटेनेंस और ट्री कटिंग का कार्य पूरा कराया गया है। बिजली से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर उपकेंद्र और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल स्टाफ के संपर्क नंबर भी साझा किए गए हैं। प्रत्येक माह 6 और 7 तारीख को मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं, जिस पर उद्यमियों ने संतोष जताया।