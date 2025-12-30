नए साल में हाईटेक नाथधाम टाउनशिप को मिलेगी रफ्तार, ट्रक ले-बाय तैयार, जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू

बरेली। नए साल की शुरुआत के साथ ही बरेली के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में नाथधाम एमएसएमई टाउनशिप योजना समेत कई अहम परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि नाथधाम एमएसएमई टाउनशिप योजना की अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि क्रय हेतु दर निर्धारण क्रय समिति का गठन हो गया है। योजना के तहत जनवरी 2026 के अंत तक भूमि क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे टाउनशिप विकास का रास्ता साफ हो गया है।
औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में भी प्रगति सामने आई। एनएचएआई, मुरादाबाद के अधिकारियों ने बताया कि फतेहगंज के पास ग्राम टूलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर दो ट्रक ले-बाय के निर्माण का कार्य 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। आगामी 15 दिनों में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा।
एनएच-30 से बहादुरपुर जाने वाले रामा-श्यामा पेपर मिल मार्ग के अनुरक्षण को लेकर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि तकनीकी निविदा की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क का अनुरक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा और औद्योगिक आस्थान सीबीगंज में बिजली आपूर्ति को लेकर मुख्य अभियंता विद्युत ने जानकारी दी कि परसाखेड़ा उपकेंद्र पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। दोनों क्षेत्रों में ट्रिपिंग की समस्या के समाधान के लिए लाइन मेंटेनेंस और ट्री कटिंग का कार्य पूरा कराया गया है। बिजली से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर उपकेंद्र और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल स्टाफ के संपर्क नंबर भी साझा किए गए हैं। प्रत्येक माह 6 और 7 तारीख को मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं, जिस पर उद्यमियों ने संतोष जताया।
बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम संजीव कुमार मौर्य, उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण डॉ. मणिकंडन ए., प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी, मुख्य अभियंता विद्युत ज्ञान प्रकाश, उपायुक्त उद्योग विकास यादव सहित अजय शुक्ला, गुरप्रीत सिंह, एस.के. सिंह, मयूर धीरवानी, आशुतोष शर्मा, मो. आरिफ समेत अनेक उद्यमी उपस्थित रहे।
