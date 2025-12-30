जीआईसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पत्नी की रिश्तेदार ने लखनऊ बुलाकर थमाए जाली नियुक्ति पत्र, फिर हुआ ये…

आरोप है कि समीक्षा सिंह ने अलग-अलग किस्तों में अभिनव से करीब ढाई लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद लखनऊ के एक होटल में दस्तावेज सत्यापन के नाम पर बुलाया गया, जहां दुर्गेश बाजपेयी और उसके साथी ने पूरी पटकथा के तहत फर्जी कागजात जांचने का ड्रामा किया और निजी कंपनी के नाम से बने जाली नियुक्ति पत्र थमा दिए। नियुक्ति पत्रों पर फर्जी मुहरें लगी थीं, जिससे पीड़ित और उसका परिवार पूरी तरह जाल में फंस गया। यहीं नहीं रुके आरोपी। कुछ ही दिनों बाद पीड़ित की पत्नी की बहन से भी नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख से ज्यादा रुपये वसूल लिए गए। महीनों बीतने के बावजूद न तो नौकरी मिली और न ही तैनाती की कोई सूचना दी गई। तब जाकर पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ।