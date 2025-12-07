बरेली कॉलेज के सामने रुई की दुकान और किताब के खोखे में भीषण आग, दोनों दुकानें खाक, जाने कैसे हुआ हादसा

बरेली। रविवार सुबह बरेली कॉलेज के सामने रुई की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में लपटों ने बगल में लगे नीटू की किताब के खोखे को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया।