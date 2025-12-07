बरेली कॉलेज के सामने रुई की दुकान और किताब के खोखे में भीषण आग, दोनों दुकानें खाक, जाने कैसे हुआ हादसा

बरेली। रविवार सुबह बरेली कॉलेज के सामने रुई की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में लपटों ने बगल में लगे नीटू की किताब के खोखे को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन रुई होने के कारण लपटें और तेज होती चली गईं। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
एफएसओ संजीव यादव ने बताया कि आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रुई होने के चलते आग ने तेजी पकड़ी, जिससे नुकसान अधिक हुआ।
हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों दुकानों के जल जाने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच में जुटे हैं।
