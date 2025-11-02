बहन के अंतिम संस्कार में जा रहे मामा को भांजे ने उतारा मौत के घाट, हंसिया से किए ताबड़तोड़ वार, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। देवरनियां क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। बहन की मौत के बाद उसके शव को देखने जा रहे मामा की रास्ते में अपने ही भांजे से कहासुनी हो गई। गुस्से में आए भांजे ने हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर मामा की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया।
देवरनियां थाना क्षेत्र के मोहल्ला शाहाबाद निवासी कड़े राम ने बताया कि उनकी बहन सुशीला देवी और बहनोई पीलीभीत से आकर करीब ढाई माह से उनके यहां रह रहे थे। भांजा सोमपाल नशे का आदी था। बीते 26 अक्तूबर को उसने शराब के नशे में अपनी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जब सुशीला देवी उसे बुझाने पहुंचीं, तो वह गंभीर रूप से झुलस गईं। इलाज के लिए उन्हें बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया।
बहन की मौत के बाद उसका शव उसी प्लॉट में रखा गया था, जिसे उसने कुछ दिन पहले खरीदा था। बहन के अंतिम दर्शन के लिए कड़े राम और उनके भाई मोतीराम वहां जा रहे थे। रास्ते में भांजा सोमपाल मिल गया। मोतीराम ने गुस्से में कहा कि उसी की वजह से उनकी बहन की मौत हुई है और उसे डंडा मार दिया। इससे बौखलाए सोमपाल ने हाथ में रखे हंसिए से मामा मोतीराम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात के दौरान मोतीराम की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुशीला देवी और मोतीराम दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए बरेली भेजा। कड़े राम की तहरीर पर आरोपी सोमपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
