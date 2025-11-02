बहन के अंतिम संस्कार में जा रहे मामा को भांजे ने उतारा मौत के घाट, हंसिया से किए ताबड़तोड़ वार, जाने फिर क्या हुआ

बहन की मौत के बाद उसका शव उसी प्लॉट में रखा गया था, जिसे उसने कुछ दिन पहले खरीदा था। बहन के अंतिम दर्शन के लिए कड़े राम और उनके भाई मोतीराम वहां जा रहे थे। रास्ते में भांजा सोमपाल मिल गया। मोतीराम ने गुस्से में कहा कि उसी की वजह से उनकी बहन की मौत हुई है और उसे डंडा मार दिया। इससे बौखलाए सोमपाल ने हाथ में रखे हंसिए से मामा मोतीराम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात के दौरान मोतीराम की मौके पर ही मौत हो गई।