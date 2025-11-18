मतदेय स्थलों का नया खाका तैयार, 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथ होंगे विभाजित, डीएम ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव

बरेली। आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा मतदेय स्थलों के सम्भाजन और पुनर्गठन से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा रहा।
मतदेय स्थलों के पुनर्गठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि किसी भी परिवार के मतदाता अलग-अलग स्थानों पर न बिखरें, बल्कि सभी एक ही अनुभाग और स्थान पर वोट डाल सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी मतदाता को अपने मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाता वाले केंद्रों को विभाजित कर नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों का आलेख्य 10 नवंबर को प्रकाशित कर दिया गया था, जिसे सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों को उपलब्ध भी करा दिया गया है। आयोग के निर्देश पर आपत्तियाँ और सुझाव 18 नवंबर तक आमंत्रित किए गए थे।
अविनाश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की अपेक्षा है कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर सभी मतदेय स्थलों में मतदाताओं का संतुलित वितरण हो। इस क्रम में परिवार के सभी सदस्यों को एक ही सेक्शन में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपस्थित प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए और उनकी शिकायतों का संज्ञान लिया गया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सुझावों के निस्तारण के बाद मतदेय स्थलों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
