मतदेय स्थलों का नया खाका तैयार, 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथ होंगे विभाजित, डीएम ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव

मतदेय स्थलों के पुनर्गठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि किसी भी परिवार के मतदाता अलग-अलग स्थानों पर न बिखरें, बल्कि सभी एक ही अनुभाग और स्थान पर वोट डाल सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी मतदाता को अपने मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।