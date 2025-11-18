Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मतदेय स्थलों का नया खाका तैयार, 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथ होंगे विभाजित, डीएम ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव

आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा मतदेय स्थलों के सम्भाजन और पुनर्गठन से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा रहा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 18, 2025

बरेली। आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा मतदेय स्थलों के सम्भाजन और पुनर्गठन से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा रहा।

मतदेय स्थलों के पुनर्गठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि किसी भी परिवार के मतदाता अलग-अलग स्थानों पर न बिखरें, बल्कि सभी एक ही अनुभाग और स्थान पर वोट डाल सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी मतदाता को अपने मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाता वाले केंद्रों को विभाजित कर नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों का आलेख्य 10 नवंबर को प्रकाशित कर दिया गया था, जिसे सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों को उपलब्ध भी करा दिया गया है। आयोग के निर्देश पर आपत्तियाँ और सुझाव 18 नवंबर तक आमंत्रित किए गए थे।

अविनाश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की अपेक्षा है कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर सभी मतदेय स्थलों में मतदाताओं का संतुलित वितरण हो। इस क्रम में परिवार के सभी सदस्यों को एक ही सेक्शन में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपस्थित प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए और उनकी शिकायतों का संज्ञान लिया गया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सुझावों के निस्तारण के बाद मतदेय स्थलों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मतदेय स्थलों का नया खाका तैयार, 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथ होंगे विभाजित, डीएम ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सेक्रेड हार्ट स्कूल में यातायात जागरूकता पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने रंगों से उकेरे सड़क सुरक्षा संदेश

बरेली

मोहनपुर बवाल: पथराव और लाठी-डंडे चलाने वाले 22 आरोपी चिह्नित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब होगी गिरफ्तारी

बरेली

वीजा विस्तार में फर्जीवाड़ा: नाइजीरिया और सूडान के दो छात्रों पर बरेली में मुकदमा दर्ज, जाली दस्तावेज़ से करना चाहते थे बचाव

बरेली

मनौना धाम रूट पर बंद हुई ई-बस सेवा, 200 गांवों के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, शहर रूट पर भी खाली दौड़ रहीं बसें

बरेली

5000 हजार साल की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी नाथनगरी की 19 फोकस वॉल, पर्यटन और रोजगार पर विशेष जोर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.