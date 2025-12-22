डेयरी में बरसेंगी नौकरियां: आइवीआरआइ बनाएगा मिल्क साइंटिस्ट, युवाओं को मिलेगा रोजगार

आइवीआरआइ के वैज्ञानिक डॉ. आरके सेन ने बताया कि भारत में 250 मिलियन टन वार्षिक दूध उत्पादन होता है। 25 प्रतिशत से अधिक वैश्विक हिस्सेदारी है। 471 ग्राम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपलब्धता है। 5.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर है। इसमें 15.72 प्रतिशत दूध उत्पादन में योगदान उत्तर प्रदेश का है। पिछले लगभग एक दशक में दूध उत्पादन में 63.56 प्रतिशत वृद्धि देश भर में हुई है। यह तथ्य दर्शाते हैं कि डेयरी सेक्टर आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा रोजगार और निर्यात उद्योग बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उद्योग, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और कौशल विकास पर विशेष फोकस रखा है। युवाओं को रोजगार और किसानों को आय वृद्धि से जोड़ने की यह रणनीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोर्स कृषि और डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता रखता है।