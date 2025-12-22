22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

एंटी करप्शन : हेडमास्टर की छुट्टी को ड्यूटी बनाने के नाम पर 5 हजार की रिश्वत, बीईओ और शिक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में सोमवार को ऐसा तमाचा पड़ा कि शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन की टीम ने कलान ब्लॉक में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी और एक सहायक अध्यापक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। 5 हजार की घूस लेते ही दोनों अफसरों की अकड़ हवा हो गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 22, 2025

बरेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में सोमवार को ऐसा तमाचा पड़ा कि शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन की टीम ने कलान ब्लॉक में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी और एक सहायक अध्यापक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। 5 हजार की घूस लेते ही दोनों अफसरों की अकड़ हवा हो गई।

खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा और सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह ने एक प्रधानाध्यापक की ड्यूटी से अनुपस्थिति अवधि निस्तारित करने के बदले रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने जब हिम्मत दिखाते हुए एंटी करप्शन से शिकायत की, तो टीम ने जाल बिछा दिया।

शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

सोमवार दोपहर करीब 2:13 बजे शाहजहांपुर के कस्बा कलान में राजकीय इंटर कॉलेज के सामने सड़क किनारे मिठाई की दुकान के पास जैसे ही तय रकम का लेनदेन हुआ, पहले से घात लगाए बैठी ट्रैप टीम ने दोनों को धर लिया। हाथों में रिश्वत के नोट और चेहरे पर उड़ते होश नजारा देख मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। दिनदहाड़े हुई इस कार्रवाई से पूरे ब्लॉक कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों में खामोशी छा गई, तो वहीं आम लोगों ने एंटी करप्शन टीम की खुलकर तारीफ की। चर्चा है कि शिकायत सही साबित होते ही टीम ने बिना वक्त गंवाए कार्रवाई की।

कटरा थाने में मुकदमा दर्ज

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कटरा, शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। आगे की पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एंटी करप्शन संगठन ने साफ संदेश दिया है कि रिश्वत मांगने वाला चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित सीधे बरेली मंडल एंटी करप्शन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया—अब घूस लेना आसान नहीं, क्योंकि जाल हर जगह बिछा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 06:21 pm

Published on:

22 Dec 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एंटी करप्शन : हेडमास्टर की छुट्टी को ड्यूटी बनाने के नाम पर 5 हजार की रिश्वत, बीईओ और शिक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हुंकार, मनरेगा पर हमले से भड़की कांग्रेस, सड़क से संसद तक आंदोलन की चेतावनी

बरेली

एडवोकेट महजबीन हत्याकांड: पुलिस की सुस्ती पर वकीलों में उबाल, कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू

बरेली

ससुराल में फंदे पर लटकी मिली महिला, पति समेत पूरा परिवार फरार, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

बरेली

जानलेवा गैस गीजर: बाथरूम में दंपति की मौत, पत्नी निर्वस्त्र, पति का जूते मोजे और कपड़ों में मिला शव, दरवाजा तोड़कर निकाले

बरेली

कानून-व्यवस्था पर सीधा वार: यूपी के इस जिले में एसएसपी का बड़ा एक्शन, एक झटके में चार थानों की कमान बदली

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.