एंटी करप्शन : हेडमास्टर की छुट्टी को ड्यूटी बनाने के नाम पर 5 हजार की रिश्वत, बीईओ और शिक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

बरेली। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में सोमवार को ऐसा तमाचा पड़ा कि शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन की टीम ने कलान ब्लॉक में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी और एक सहायक अध्यापक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। 5 हजार की घूस लेते ही दोनों अफसरों की अकड़ हवा हो गई।
खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा और सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह ने एक प्रधानाध्यापक की ड्यूटी से अनुपस्थिति अवधि निस्तारित करने के बदले रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने जब हिम्मत दिखाते हुए एंटी करप्शन से शिकायत की, तो टीम ने जाल बिछा दिया।
सोमवार दोपहर करीब 2:13 बजे शाहजहांपुर के कस्बा कलान में राजकीय इंटर कॉलेज के सामने सड़क किनारे मिठाई की दुकान के पास जैसे ही तय रकम का लेनदेन हुआ, पहले से घात लगाए बैठी ट्रैप टीम ने दोनों को धर लिया। हाथों में रिश्वत के नोट और चेहरे पर उड़ते होश नजारा देख मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। दिनदहाड़े हुई इस कार्रवाई से पूरे ब्लॉक कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों में खामोशी छा गई, तो वहीं आम लोगों ने एंटी करप्शन टीम की खुलकर तारीफ की। चर्चा है कि शिकायत सही साबित होते ही टीम ने बिना वक्त गंवाए कार्रवाई की।
दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कटरा, शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। आगे की पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एंटी करप्शन संगठन ने साफ संदेश दिया है कि रिश्वत मांगने वाला चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित सीधे बरेली मंडल एंटी करप्शन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया—अब घूस लेना आसान नहीं, क्योंकि जाल हर जगह बिछा है।
