एंटी करप्शन : हेडमास्टर की छुट्टी को ड्यूटी बनाने के नाम पर 5 हजार की रिश्वत, बीईओ और शिक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

सोमवार दोपहर करीब 2:13 बजे शाहजहांपुर के कस्बा कलान में राजकीय इंटर कॉलेज के सामने सड़क किनारे मिठाई की दुकान के पास जैसे ही तय रकम का लेनदेन हुआ, पहले से घात लगाए बैठी ट्रैप टीम ने दोनों को धर लिया। हाथों में रिश्वत के नोट और चेहरे पर उड़ते होश नजारा देख मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। दिनदहाड़े हुई इस कार्रवाई से पूरे ब्लॉक कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों में खामोशी छा गई, तो वहीं आम लोगों ने एंटी करप्शन टीम की खुलकर तारीफ की। चर्चा है कि शिकायत सही साबित होते ही टीम ने बिना वक्त गंवाए कार्रवाई की।