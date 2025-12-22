मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हुंकार, मनरेगा पर हमले से भड़की कांग्रेस, सड़क से संसद तक आंदोलन की चेतावनी

महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने भाजपा-आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलना उनकी गांधी से पुरानी चिढ़ और वैचारिक नफरत को उजागर करता है। यह राष्ट्रपिता के नाम को जनकल्याणकारी कानून से हटाकर ग्रामीण जनता के अधिकार छीनने की साजिश है। सरकार की मंशा साफ है कि गरीबों से काम छीनो, उनका हक छीनो और इतिहास से गांधी को मिटा दो। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी हर भारतीय की आत्मा में बसते हैं। अगर सरकार के मन में गांधी के लिए सम्मान नहीं है, तो उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। गांधी का नाम हटाना केवल एक कानून से छेड़छाड़ नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर हमला है।