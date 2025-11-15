नर्सिंग छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन कराई शादी, फिर लाखों की वसूली, छात्रा समेत चार पर मुकदमा, जाने मामला

आरोप है कि अनम के परिवार ने फीस के नाम पर कुशल से दो लाख रुपये ले लिए। इसके बाद अनम ने कुशल को बहला-फुसलाकर बदायूं बुला लिया, जहां उसके मां-पिता और भाई ने युवक को धमकाकर अनम के संग जबरन शादी करा दी। शादी के बाद युवक को बताया गया कि दो लाख रुपये पत्नी को दिए हैं, अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च पांच लाख रुपये भी तुम्हें ही देना होगा।