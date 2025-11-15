नर्सिंग छात्र को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन कराई शादी, फिर लाखों की वसूली, छात्रा समेत चार पर मुकदमा, जाने मामला

बरेली। बीएससी नर्सिंग के छात्र को पहले दोस्ती, फिर प्यार और अंत में शादी के नाम पर जाल में फंसाकर लाखों रुपये ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की तहरीर पर बिथरी चैनपुर पुलिस ने बदायूं निवासी नर्सिंग छात्रा अनम खान, उसके मां-बाप और भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुभाषनगर शांति बिहार निवासी सुशीला देवी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा कुशल यादव दीपमाला नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। इंटर्नशिप के दौरान बिथरी सीएचसी में उसकी मुलाकात गंगाशील नर्सिंग कॉलेज की छात्रा अनम खान से हुई। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और फिर अनम ने कुशल को अपने परिवार से मिलवाया।
आरोप है कि अनम के परिवार ने फीस के नाम पर कुशल से दो लाख रुपये ले लिए। इसके बाद अनम ने कुशल को बहला-फुसलाकर बदायूं बुला लिया, जहां उसके मां-पिता और भाई ने युवक को धमकाकर अनम के संग जबरन शादी करा दी। शादी के बाद युवक को बताया गया कि दो लाख रुपये पत्नी को दिए हैं, अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च पांच लाख रुपये भी तुम्हें ही देना होगा।
कुशल ने पैसे देने से इनकार किया तो परिजनों ने उस पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। आरोप है कि धमकी के बाद कुशल को फंसाते हुए बिथरी चैनपुर थाने में उसके खिलाफ केस लिखवा दिया गया। अब आरोपी परिवार सात लाख रुपये में समझौता कराने का दबाव बना रहा है। कई बार अलग-अलग जगह बुलाकर धमकियां भी दी गईं।
सुशीला देवी का कहना है कि उनके बेटे को सुनियोजित तरीके से प्रेमजाल में फंसाया गया और अब अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने शादी की तस्वीरें, वीडियो और रुपये मांगने से जुड़े सबूत पुलिस को सौंपे जाने की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
