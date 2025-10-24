स्पोर्ट्स बाइक के शौक ने बना दिया नशे का सौदागर, बारादरी पुलिस ने 5.70 लाख की स्मैक के साथ दबोचा, भेजा जेल

बरेली। स्पोर्ट्स बाइक के शौक ने एक युवक को नशे के कारोबार में धकेल दिया। थाना बारादरी पुलिस ने शुक्रवार को स्मैक तस्कर को दबोच लिया। उसके पास से 57 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5 लाख 70 हजार रुपये बताई जा रही है।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि सैटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह और दरोगा रवि तोमर के साथ गश्त पर थे, तभी भारत पेट्रोल पंप के पास एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और झाड़ियों की ओर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया, तलाशी में उसके पास से 57 ग्राम स्मैक मिली। पकड़े गए युवक की पहचान भोजीपुरा के अटामांडा चठिया जगन्नाथ निवासी वसीम पुत्र नत्थू खां के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया।
पूछताछ में वसीम ने कबूला कि वह स्मैक फतेहगंज पूर्वी से किसी व्यक्ति से खरीदता था और सैटेलाइट बस अड्डे जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बेचता था। उसने बताया कि वह मुनाफा कमाकर अपनी मनचाही स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहता था। परिवार ने बाइक दिलाने से मना किया, तो उसने शौक पूरा करने के लिए नशे के धंधे का रास्ता चुन लिया।
थाना बारादरी पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वसीम को स्मैक सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय, चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह, दरोगा रवि तोमर, हेड कांस्टेबल आशीष कुमार मिश्र और कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी शामिल रहे।
