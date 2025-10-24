स्पोर्ट्स बाइक के शौक ने बना दिया नशे का सौदागर, बारादरी पुलिस ने 5.70 लाख की स्मैक के साथ दबोचा, भेजा जेल

बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि सैटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह और दरोगा रवि तोमर के साथ गश्त पर थे, तभी भारत पेट्रोल पंप के पास एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और झाड़ियों की ओर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया, तलाशी में उसके पास से 57 ग्राम स्मैक मिली। पकड़े गए युवक की पहचान भोजीपुरा के अटामांडा चठिया जगन्नाथ निवासी वसीम पुत्र नत्थू खां के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया।