बरेली केंद्रीय जेल में कैदी की मौत, आज होनी थी रिहाई, परिवार ने जताया हत्या का शक, जाने क्या है मामला

पुलिस ने बताया कि महेंद्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चलेगा। महेंद्र के पीछे पत्नी और छह छोटे-बड़े बच्चे हैं, जिनके लिए यह घटना अत्यंत दुखद है। इस बीच, जेल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और किसी भी लापरवाही की बात सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।