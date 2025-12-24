24 दिसंबर 2025,

बरेली

बरेली के इस ग्राम प्रधान पति ने स्कूल की रसोइया से की घिनौनी हरकत, मुंह खोलने पर दी नौकरी से निकलवाने की धमकी

जिले के भोजीपुरा इलाके में एक बार फिर दबंगई और शर्म का खौफनाक चेहरा सामने आया है। सरकारी स्कूल, जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है, वहीं एक ग्राम प्रधान के पति पर स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली महिला के साथ गंदी हरकत करने और मुंह खोलने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 24, 2025

बरेली। जिले के भोजीपुरा इलाके में एक बार फिर दबंगई और शर्म का खौफनाक चेहरा सामने आया है। सरकारी स्कूल, जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है, वहीं एक ग्राम प्रधान के पति पर स्कूल में मिड-डे मील बनाने वाली महिला के साथ गंदी हरकत करने और मुंह खोलने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस गंदी हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वायरल क्लिप में दिखाई देने वाले दृश्य इतने आपत्तिजनक हैं कि लोग देखने के बाद सन्न रह गए। दावा है कि वीडियो स्कूल परिसर के बाहर एक ट्यूबवेल के कमरे का है, वही जगह जहां बच्चों के लिए भोजन तैयार होता है। आरोप है कि प्रधान पति ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए महिला पर दबाव बनाया, फिर गंदी हरकत की और साफ धमकी दी कुछ बोली तो नौकरी गई। डर और मजबूरी में महिला चुप रही, लेकिन सच ज्यादा दिन दबा नहीं रह सका।

वीडियो वायरल होने के बाद जब प्रधान पति से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले से हाथ खड़े कर दिए। बोले उन्हें किसी वीडियो की जानकारी नहीं, सभी आरोप झूठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पति का स्कूल में बेवजह आना-जाना आम बात थी और उसकी दबंगई से लोग पहले भी खामोश रहे। डर इतना था कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रधान पति इस मामले में लीपापोती में जुटा है। वह महिला को कई तरह के प्रलोभन और धमकी दे रहा है। जिससे कि वह पुलिस में शिकायत करने ना जाए। इस मामले में महिला पक्ष की ओर से कहा गया कि वह डर की वजह से पुलिस में शिकायत करने नहीं गई है वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें भी शर्म महसूस हो रही है। पूरे गांव में सभी को इस घटना के बारे में जानकारी मिल गई है।

Published on:

24 Dec 2025 09:12 pm

