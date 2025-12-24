बरेली के इस ग्राम प्रधान पति ने स्कूल की रसोइया से की घिनौनी हरकत, मुंह खोलने पर दी नौकरी से निकलवाने की धमकी

वीडियो वायरल होने के बाद जब प्रधान पति से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले से हाथ खड़े कर दिए। बोले उन्हें किसी वीडियो की जानकारी नहीं, सभी आरोप झूठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पति का स्कूल में बेवजह आना-जाना आम बात थी और उसकी दबंगई से लोग पहले भी खामोश रहे। डर इतना था कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रधान पति इस मामले में लीपापोती में जुटा है। वह महिला को कई तरह के प्रलोभन और धमकी दे रहा है। जिससे कि वह पुलिस में शिकायत करने ना जाए। इस मामले में महिला पक्ष की ओर से कहा गया कि वह डर की वजह से पुलिस में शिकायत करने नहीं गई है वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें भी शर्म महसूस हो रही है। पूरे गांव में सभी को इस घटना के बारे में जानकारी मिल गई है।