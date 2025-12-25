नगर आयुक्त को मिले गोबर और गंदगी के ढेर, आवारा पशु देखकर भड़के, स्वच्छता की खुली पोल

निरीक्षण के दौरान मढ़ीनाथ क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क का भी जायजा लिया गया। नगर आयुक्त ने संबंधित एजेंसी को दो टूक निर्देश दिए कि घटिया काम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तय समय में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा किया जाए, वरना जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई तय है। निरीक्षण के समय एक्सईएन राजीव कुमार राठी भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त का साफ संदेश है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। अगर शहर की सूरत नहीं सुधरी तो अफसरों पर गाज गिरना तय है।