सोशल मीडिया पर पुलिस के ‘डिजिटल सिपाही’ डिजिटल वॉलंटियर्स बने पुलिस की आंख-कान, फेक न्यूज़ पर होगा सीधा हमला

उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को सबसे पहले भांपते हुए 2015 में मेरठ में प्रदेश की पहली सोशल मीडिया मीडिया लैब की नींव रखी गई थी। तत्कालीन डीआईजी मेरठ रमित शर्मा के नेतृत्व में स्थापित यह लैब उस दौर में पुलिसिंग के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस अत्याधुनिक सोशल मीडिया लैब का उद्देश्य फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशनों पर चल रहे संदेशों की सटीक और रियल-टाइम मॉनीटरिंग करना था। लैब के जरिए यह विश्लेषण किया जाता था कि किसी संदेश को कितने लोग देख रहे हैं, उसकी पहुंच कितनी है और उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सकारात्मक, नकारात्मक या भड़काऊ। मॉनिटरिंग के बाद मिले इनपुट के आधार पर पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करता था, ताकि अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कंटेंट पर समय रहते लगाम लगाई जा सके। मेरठ में शुरू की गई यह पहल बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मॉडल बनी और डिजिटल युग में पुलिस की रणनीति को नई दिशा देने वाली साबित। इसी कड़ी में अब डिजिटल वॉलिंटियर्स को पुलिस का ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी की जा रही है।