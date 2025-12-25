16 करोड़ के कर्ज में डूबी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, नगर निगम ने सीज कर दिए बैंक खाते, जाने क्या होगा

बरेली। नगर निगम को हल्के में लेना अब भारी पड़ने लगा है। शहरवासियों के साथ-साथ सरकारी महकमे भी अगर टैक्स नहीं देंगे तो कार्रवाई तय है—इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बन गया है। नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए एमजेपीआरयू के 14 बैंक खातों को एक साथ सीज कर दिया। करीब 16 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया और सालों से चली आ रही टालमटोल के कारण ये कार्रवाई की गई है।