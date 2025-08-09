रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रहीं बहनों से भरी रोडवेज बस खंती में गिरी, बड़ा हादसा टला, जाने मामला

बरेली। रक्षाबंधन के दिन बरेली-पीलीभीत हाईवे पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस का एक्सल टूटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे के समय बस में 69 यात्री सवार थे। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में पांच से ज्यादा यात्री हल्के-फुल्के घायल हुए, लेकिन कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ।