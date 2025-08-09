रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रहीं बहनों से भरी रोडवेज बस खंती में गिरी, बड़ा हादसा टला, जाने मामला

बरेली। रक्षाबंधन के दिन बरेली-पीलीभीत हाईवे पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस का एक्सल टूटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। हादसे के समय बस में 69 यात्री सवार थे। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में पांच से ज्यादा यात्री हल्के-फुल्के घायल हुए, लेकिन कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ।
स्थानीय लोगों के मुताबिक बस सुबह बरेली की ओर आ रही थी। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सिथरा गांव के पास हाईवे पर पड़े गड्ढे में बस का पहिया गिरा, जिससे एक्सल टूट गया। नियंत्रण बिगड़ते ही बस हाईवे से नीचे बारिश के पानी से भरी खंती में उतर गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत मदद शुरू की। उधरनपुर के पूर्व प्रधान सर्वेश गंगवार ने अपने फार्म हाउस का लोहे का दरवाजा लाकर खंती पर रखा, जिससे सवारियां ऊपर चढ़कर सुरक्षित बाहर आ सकीं। सूचना मिलते ही हाफिजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार दिलवाया। बाद में यात्रियों को अन्य वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
पुलिस का कहना है कि हादसा पूरी तरह यांत्रिक खराबी और सड़क की खराब स्थिति के कारण हुआ। समय रहते बचाव कार्य होने से सभी यात्री सुरक्षित हैं।