लकड़ी चीरते वक्त टूटा आरा, मजदूर की मौत, पत्नी बोली, खराब मशीन से कराया काम, मालिक पर मुकदमा दर्ज

बरेली। पुराने शहर में आरा मशीन पर काम करते वक्त हुए भीषण हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। मशीन का आरा टूटकर उसके सिर में घुस गया था। करीब आठ दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 27 अक्तूबर को उसकी मौत हो गई। घटना के करीब दो हफ्ते बाद पीड़ित की पत्नी ने आरा मशीन मालिक के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रामगंगा नगर कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र शर्मा रोजी-रोटी के लिए पुराना शहर स्थित आरा मशीन पर काम करता था। आरोप है कि 19 अक्तूबर को मशीन मालिक जफर उर्फ बब्बू उसे घर से बुलाकर लकड़ी चिराने ले गया। घर से निकलते समय धर्मेंद्र ने मशीन की खराब पुली का जिक्र करते हुए पूछा था कि क्या वह ठीक करा ली गई है? जफर ने मशीन दुरुस्त होने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। काम के दौरान अचानक आरा टूटकर धर्मेंद्र के सिर में धंस गया।
गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 27 अक्तूबर को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। धर्मेंद्र की पत्नी पूनम शर्मा का आरोप है कि मशीन खराब होने के बावजूद जबरन काम कराया गया, जिससे यह हादसा हुआ। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जफर उर्फ बब्बू के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
