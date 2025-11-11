लकड़ी चीरते वक्त टूटा आरा, मजदूर की मौत, पत्नी बोली, खराब मशीन से कराया काम, मालिक पर मुकदमा दर्ज

बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रामगंगा नगर कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र शर्मा रोजी-रोटी के लिए पुराना शहर स्थित आरा मशीन पर काम करता था। आरोप है कि 19 अक्तूबर को मशीन मालिक जफर उर्फ बब्बू उसे घर से बुलाकर लकड़ी चिराने ले गया। घर से निकलते समय धर्मेंद्र ने मशीन की खराब पुली का जिक्र करते हुए पूछा था कि क्या वह ठीक करा ली गई है? जफर ने मशीन दुरुस्त होने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। काम के दौरान अचानक आरा टूटकर धर्मेंद्र के सिर में धंस गया।