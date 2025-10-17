स्कूल जाती छात्रा से छेड़छाड़, शिकायत करने पर परिवार को पीटा, कार्रवाई न होने पर हिंदू महासभा ने थाना घेरा

पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी द्रोपदी कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती है। उन्होंने जब युवक की हरकतों की शिकायत उसके घरवालों से की तो उल्टा आरोपी पक्ष ने उनके साथ मारपीट कर दी। परेशान होकर पीड़ित परिवार शिकायत लेकर चौकी पहुंचा, लेकिन चौकी इंचार्ज ने कोई सुनवाई नहीं की और उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक बैठाए रखा।