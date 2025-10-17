स्कूल जाती छात्रा से छेड़छाड़, शिकायत करने पर परिवार को पीटा, कार्रवाई न होने पर हिंदू महासभा ने थाना घेरा

बरेली। किला थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा की छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल जाती किशोरी को मोहल्ले का एक युवक अक्सर रास्ते में रोककर परेशान करता है। गुरुवार को भी युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और छात्रा का रास्ता रोककर अभद्रता करने लगा।
पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी द्रोपदी कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती है। उन्होंने जब युवक की हरकतों की शिकायत उसके घरवालों से की तो उल्टा आरोपी पक्ष ने उनके साथ मारपीट कर दी। परेशान होकर पीड़ित परिवार शिकायत लेकर चौकी पहुंचा, लेकिन चौकी इंचार्ज ने कोई सुनवाई नहीं की और उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक बैठाए रखा।
इसके बाद हिंदू महासभा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सागर पीड़ित परिवार को लेकर किला थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। किला थाना प्रभारी सुभाष ने बताया कि तहरीर मिल गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
