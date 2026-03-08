अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए शहर में बने शेल्टर होम… 11 मार्च से जाट रेजीमेंट सेंटर में होगी भर्ती रैली, दूर-दराज से आने वालों को मिलेगी राहत

नगर निगम की ओर से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। इनमें बाकरगंज, सैदपुर हॉकिंस, बदायूं रोड, पटेल चौक और चौपुला चौराहा प्रमुख स्थान शामिल हैं। इन स्थानों पर अभ्यर्थियों के रुकने के लिए अस्थायी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा शहर के कई स्थायी शेल्टर होम को भी भर्ती रैली के मद्देनजर तैयार किया गया है। पुराना रोडवेज बस स्टैंड, हरूनगला, छोटी बिहार, सेटेलाइट बस स्टैंड, डेलापीर मंडी और प्रेमनगर क्षेत्र में अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन स्थानों पर दूर-दराज से आने वाले युवाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा।