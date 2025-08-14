धनगर जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर इंटर कॉलेज में शिक्षक बना गड़रिया युवक, पत्नी की शिकायत पर खुला राज, निलंबन की तैयारी

केंद्रपाल, मूल रूप से बहेड़ी के दौलतपुर गांव का निवासी है और लंबे समय तक सदर तहसील के करगेना में रहा। उसने 7 जून 2019 को सदर तहसील से धनगर जाति का प्रमाण पत्र बनवाया। इसी आधार पर वर्ष 2020 में उसे इंटर कॉलेज में नियुक्ति मिल गई। जांच में सामने आया कि उसके किसी भी शैक्षिक दस्तावेज़ में धनगर जाति का उल्लेख नहीं है, केवल जाति प्रमाण पत्र में ही यह लिखा है।