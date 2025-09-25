जिला अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर परचून दुकानदार से लाखों रुपये ऐंठे, कोर्ट पहुंचा मामला

बरेली। जिला अस्पताल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर परचून दुकानदार से लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुराना शहर निवासी परचून कारोबारी नत्थू लाल से बुखारपुरा का रहने वाला अभिषेक सक्सेना 2 लाख 70 हजार रुपये ऐंठकर गायब हो गया।
जानकारी के मुताबिक, नत्थू लाल की मीरा की पैठ, सब्जी मंडी में परचून की दुकान है। दुकान पर अक्सर आने-जाने वाले अभिषेक सक्सेना ने खुद को जिला अस्पताल में सरकारी बाबू बताते हुए विश्वास जीता। करीब दो साल पहले उसने कहा कि अस्पताल में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो रही है और पैसे देने पर नौकरी पक्की करवा देगा।
नौकरी की उम्मीद में नत्थू लाल ने अपनी बेटी मुस्कान राठौर के लिए सहमति जताई और साल 2023 में गवाहों की मौजूदगी में 2 लाख 70 हजार रुपये अभिषेक को दे दिए। बेटी के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी भी उसने अपने पास रख ली।
लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही रुपये लौटाए गए। जब भी पैसे मांगे गए, अभिषेक बहाने बनाकर टालता रहा। आरोप है कि 20 जुलाई 2025 को जब नत्थू लाल उसके घर पैसे मांगने गए तो अभिषेक ने रकम देने से साफ मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित का कहना है कि अभिषेक ने इसी तरीके से कई और लोगों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठे हैं। मामला अब अदालत पहुंच गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।