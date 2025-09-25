जिला अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर परचून दुकानदार से लाखों रुपये ऐंठे, कोर्ट पहुंचा मामला

पीड़ित का कहना है कि अभिषेक ने इसी तरीके से कई और लोगों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठे हैं। मामला अब अदालत पहुंच गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।