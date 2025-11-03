अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, पत्नी की मौत, डॉक्टर और माता-पिता की हालत गंभीर

टक्कर इतनी जोरदार थी कि राकेश की पत्नी रश्मि (40) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राकेश के माता-पिता और बेटी को हल्की चोटें आईं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला के मुताबिक, ट्रक खड़ा था या गलत तरीके से पार्क किया गया था, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।