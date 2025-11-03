अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, पत्नी की मौत, डॉक्टर और माता-पिता की हालत गंभीर

बरेली। बिथरी चैनपुर इलाके में रविवार देर रात हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई, जबकि उसके पति, बेटी और माता-पिता घायल हो गए। छठ पूजा मनाकर बिहार से लौट रहा परिवार जैसे ही लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर आलमपुर गांव के पास पहुंचा, तभी उनकी कार खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी।
कार चला रहे राकेश कुमार सिंह शेखपुरा (बिहार) के रहने वाले हैं और बरेली में राजश्री मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वे पत्नी, बेटी और माता-पिता के साथ बिहार गए थे। घर लौटते समय अचानक कार अनियंत्रित हो गई और आगे खड़े ट्रक में जा घुसी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि राकेश की पत्नी रश्मि (40) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राकेश के माता-पिता और बेटी को हल्की चोटें आईं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला के मुताबिक, ट्रक खड़ा था या गलत तरीके से पार्क किया गया था, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
