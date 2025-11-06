मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधायक के पीए को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा, दो की मौत, जाने मामला

वहीं, कादरचौक थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को भी सड़क हादसे ने परिवारों को झकझोर दिया। 22 वर्षीय सुहैल पुत्र शकील बाइक से ककोड़ा गंगा घाट मेला देखने जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सुहैल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुहैल परिवार का इकलौता बेटा और तीन बहनों में सबसे बड़ा था। दोनों हादसों ने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवारों का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है।