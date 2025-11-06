Patrika LogoSwitch to English

मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधायक के पीए को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा, दो की मौत, जाने मामला

सड़क हादसों ने अलापुर और कादरचौक क्षेत्र में दो परिवारों का चैन छीन लिया। गुरुवार सुबह अलापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधायक सिन्नोद शाक्य के पूर्व पीए शरीफ अंसारी की तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा कंचनपुर धड़ा बाजार के पास हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 06, 2025

बदायूं। सड़क हादसों ने अलापुर और कादरचौक क्षेत्र में दो परिवारों का चैन छीन लिया। गुरुवार सुबह अलापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधायक सिन्नोद शाक्य के पूर्व पीए शरीफ अंसारी की तेज रफ्तार डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा कंचनपुर धड़ा बाजार के पास हुआ। टक्कर इतनी भयंकर थी कि डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा भिड़ी।

स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल शरीफ अंसारी को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। शरीफ अंसारी अपने शांत स्वभाव और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। उनके तीन बेटे और एक बेटी हैं। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

वहीं, कादरचौक थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को भी सड़क हादसे ने परिवारों को झकझोर दिया। 22 वर्षीय सुहैल पुत्र शकील बाइक से ककोड़ा गंगा घाट मेला देखने जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सुहैल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुहैल परिवार का इकलौता बेटा और तीन बहनों में सबसे बड़ा था। दोनों हादसों ने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवारों का दर्द अब भी कम नहीं हुआ है।

Published on:

06 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधायक के पीए को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा, दो की मौत, जाने मामला

