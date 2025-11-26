जमीन माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार: चार कॉलोनाइजर, 37 बीघा और एक ही दिन में पूरा साम्राज्य ध्वस्त

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल बुन रहे प्लॉटिंग माफियाओं पर बुधवार को बीडीए ने जोरदार प्रहार किया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सुबह होते ही भारी पुलिस बल के साथ चारों अवैध कॉलोनियों पर धावा बोला। देखते ही देखते 37 बीघा में फैल चुकी फर्जी बसावट बुलडोज़र के एक-एक वार में मलबे में तब्दील हो गई। कार्रवाई शुरू होते ही अवैध प्लॉटिंग करने वाले मौके से गायब हो गए।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार सिराज और नूर हसन ने 4 बीघा, सचिन सक्सेना और मोहम्मद तौफीक ने 20 बीघा, अतीक मुल्ला ने 5 बीघा और पवन शर्मा ने 8 बीघा में अवैध निर्माण करा रखा था। जमीन पर बिना एक भी नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने, सड़क डालने, बाउंड्रीवाल खड़ी करने और बिजली पोल लगाने तक का काम शुरू कर दिया था।
सूचना मिलते ही सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और पूरी अवैध बसावट को ज़मीनदोज़ कर दिया। कई जगहों पर ताजा निर्माण मिलता ही मशीनें सीधे उस पर चढ़ाई गईं।
प्राधिकरण ने साफ शब्दों में कहा है बिना नक्शा स्वीकृति प्लॉटिंग या निर्माण होगा तो अंजाम यही होगा। किसी भी कीमत पर अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। साथ ही आमजन को आगाह किया गया है कि भूखंड खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति जरूर जांच लें। अन्यथा कार्रवाई झेलनी पड़ेगी और इसका जिम्मेदार खरीदार व निर्माणकर्ता स्वयं होगा। बीडीए ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसी अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
