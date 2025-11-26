जमीन माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार: चार कॉलोनाइजर, 37 बीघा और एक ही दिन में पूरा साम्राज्य ध्वस्त

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल बुन रहे प्लॉटिंग माफियाओं पर बुधवार को बीडीए ने जोरदार प्रहार किया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सुबह होते ही भारी पुलिस बल के साथ चारों अवैध कॉलोनियों पर धावा बोला। देखते ही देखते 37 बीघा में फैल चुकी फर्जी बसावट बुलडोज़र के एक-एक वार में मलबे में तब्दील हो गई। कार्रवाई शुरू होते ही अवैध प्लॉटिंग करने वाले मौके से गायब हो गए।